Mit britischen Wurzeln

Mit Hüten in diversen Formen und Farben war Ann Künzi aus Kandersteg auf der Bahnhofsmatte. Rund 30 Exemplare waren an ihrem Stand ausgestellt und wurden mit vielen Komplimenten bedacht. Ihre Schwester Sue Cooper half fleissig beim Verkaufen mit. «Ich bin zum achten Mal beim Anlass dabei. Ich kaufe die Hüte jeweils in England und verarbeite diese in Kandersteg weiter», so Künzi. Die Engländerin lebt seit 40 Jahren im Lötschbergdorf und ist während der Belle-Epoque-Woche nur am Sonntag mit dem Stand auf der Bahnhofsmatte vertreten. «Es macht Spass, dabei zu sein. Wenn die Leute Freude an meinen Hüten haben, habe auch ich Freude», so Künzi.

MICHAEL SCHINNERLING