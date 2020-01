Mit viel Herzblut für die alten Menschen

PORTRÄT Franziska Schranz kommt ins Schwärmen, wenn sie von ihrer Arbeit spricht. Die Gesamtleiterin der Pro Senectute Häuser Frutigen und Reichenbach will die beiden Pflegeheime als Vorzeigebetriebe im Tal etablieren – und gesellschaftlich etwas bewegen.

RACHEL HONEGGER

«Eine Leitung braucht eine Vision», sagt Franziska Schranz. «Man muss wissen, wohin man will, sonst kann man einen solchen Job nicht machen.» Die Arbeit in einer Führungsposition war allerdings nie die persönliche Vision der Geschäftsführerin. Sie habe keine Karriere geplant, ganz im Gegenteil: Sie sei da so reingerutscht, es habe einfach das eine das andere ergeben.

Mehr Anerkennung für Langzeitpflege

Die Mutter von drei Kindern – einer 14-jährigen Tochter und zweier Söhne im Alter von 16 und 18 – hat ursprünglich…