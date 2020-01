Nach drei Stunden stand das Dorf

Für ihre Schulreise fuhren 9.- und 10.-Klässler der Noss Spiez am 20. Januar auf die Engstligenalp. Unter fachmännischer Anleitung der Alpinschule errichteten sie dort mehrere Iglus. Zuerst einmal galt es aber, die Kälte zu bekämpfen.

Die Berufswahl- und Anschlussklasse der Noss Spiez traf sich für die Schulreise in Spiez. Manche stiegen in Bern ein, manche erst in Reichenbach, andere kamen vom Wallis her. In Frutigen angekommen, nahmen sie zwei verschiedene Busse nach Adelboden. «Ich war von der Region begeistert und machte mir Gedanken, wann ich hier einmal skifahren gehen würde», berichtet eine Walliser Schülerin, die zum ersten Mal in Adelboden war.

Die Arbeit wurde aufgeteilt

Bei der Bergbahn angekommen, wurde die Gruppe von Martin Maurer empfangen, dem Leiter der Alpinschule…