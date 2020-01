Volkstänze, rassige Musik und ein Theater

Die Trachtengruppe zeigte anspruchsvolle Tänze aus der ganzen Schweiz. Unter der Regie von Manfred Schenk gaben Vereinsmitglieder und Hobby-SchauspielerInnen ein unterhaltsames Stück in vier Akten zum Besten. GALERIE

KATHARINA WITTWER

Von Polka über Walzer bis hin zu Schottisch führte die Trachtengruppe Aeschi am Mittwochabend im Gemeindesaal verschiedene Volkstänze auf. Begleitet wurden die TänzerInnen dabei von den schwungvollen Klängen des Ländlerquintetts Berna-Grischa. Die tänzerische Reise führte kreuz und quer durch die Schweiz und machte Halt am Aeschimärit, im Limpachtal sowie im waadtländischen Echallens und führte via Kanton Schwyz bis nach Graubünden – in die Heimat von Elvina von Allmen. Gemeinsam mit ihrer Tanzleiterkollegin Rosmarie Brügger hatte sie mit den Frauen die…