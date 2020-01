VORSCHAU - Dreimal Tanz und Theater

Dreimal Tanz und Theater

Mitte Januar lädt die Trachtengruppe Aeschi zu zwei Unterhaltungsabenden sowie zu einem Unterhaltungsnachmittag mit Theater ein. Der Tanz «Chrüz u quer dürs Limpachtal» fordert den Tänzerinnen einiges ab. Daneben dürfen ältere Tänze wie der «Aeschimärit» oder der «Polka d’Echellens» nicht fehlen. Das Theater «Dr Schäfer vo dr Schratteflueh» versetzt einen in die 1960er-Jahre. Zwar nahm der Wohlstand damals zu, aber es gab auch dunkle, verborgene Schicksale, welche in diesem Stück gezeigt werden. Die elf Laienschauspieler üben seit zwei Monaten mit Begeisterung, und das Resultat lässt sich sehen. Das Stück bewegt und zeigt auf, was Überheblichkeit und Eigennutz bewirken können.

PRESSEDIENST TG AESCHI

Vorstellungen: Mittwoch, 15., und Samstag, 18. Januar, jeweils 20…