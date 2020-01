Wohlklingende Saiten

Fünf Frauen der Zithergruppe Spiezer Spatzen erfreuten in der Kirche das Publikum mit Musik, die das Herz berührt. Sie gaben unter anderem «Alls was bruchsch uf der Wält», «Der Dritte Mann» oder das Volkslied «Bajazzo» zum Besten. Bei den Melodien aus dem Film «Doktor Schiwago» summten die Anwesenden mit und bei «Lueget vo Bärge u Tal» forderte Leiterin Ruth Wittwer zum Mitsummen oder -singen auf. Die Melodien wurden mit Jodeleinlagen von Barbara Brügger und Melanie Schmid ergänzt.

Im Kirchgemeindehaus stellte Zitherbauer Hanspeter Wittwer aus Arni bei Biglen sein Handwerk vor. Fürs Deckblatt der Akkordzithern verwendet er Kirschbaum- und für den Rücken Fichtenholz, weil es lange nachklingt. Aus diesem Grund kann mit diesem Instrument nur in gemächlichem Tempo gespielt werden. Genau das…