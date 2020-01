Zug für Zug nach Kandersteg

Jürg und Ruth Naef aus Herzogenbuchsee reisen seit fünf Jahren mit dem Zug zur Belle-Epoque-Woche. «Wir haben zwei Söhne, die sich für diese Zeit interessieren. Durch sie kamen wir vor sechs Jahren bei der Hochzeit – im Belle-Epoque-Stil – dazu. Seitdem hat es uns den Ärmel reingezogen», erklärt Jürg Naef. Die beiden lieben die Kandersteger Nostalgie-Woche vor allem, weil diese so elegant, gepflegt und edel daherkommt: «Es ist die Sehnsucht nach dieser Welt.» Die beiden fuhren am Sonntagabend heim, sie kommen aber am Donnerstag wieder zurück und bleiben nochmals bis Sonntag – passenderweise im Belle-Epoque-Hotel Victoria.

MICHAEL SCHINNERLING