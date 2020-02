Im dritten Lehrjahr als Logistikerin bot sich Marina Schmid die Gelegenheit, ein Praktikum in Deutschland zu absolvieren. Sie erzählt dem «Frutigländer» von ihren Erfahrungen.

KATHARINA WITTWER

Marina Schmid lernt einen eher männlichen Beruf: Logistikerin. «Unsere Klasse am Berufsbildungszentrum Thun ist die erste, in der Frauen in der Mehrzahl sind», weiss sie. Nach ihrer Erstausbildung als Pferdefachfrau arbeitete sie mehrere Jahre als Diensthundeführerin bei der Securitas, erlangte später das Bürofachdiplom und entschloss sich mit 28, etwas Neues in Angriff zu nehmen. Eigentlich hätte sie die Logistikerinnen-Ausbildung auf zwei Jahre verkürzen können, doch sie entschied sich für die vollen drei Jahre.

Hier Stapler fahren, dort Schachteln auspolstern

In der Berufsschule BBZ IDM Thun…