Das neue Kanderkraftwerk soll ab 2023 Strom für mehrere Tausend Haushalte liefern. Vorteile bringt das Projekt für die Gemeinde Aeschi auch finanziell.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Die Konzession liegt seit März 2019 vor, nun auch die Baubewilligung. Damit können die BKW und die Energie Thun AG in Hondrich das geplante neue Kanderkraftwerk realisieren. Der Baubeginn ist bereits für April dieses Jahres vorgesehen, wie Gilles Seuret von der BKW einen Bericht von energate bestätigt. Die Thuner werden am Gemeinschaftsunternehmen mit 49 Prozent beteiligt sein. Dieses soll in den nächsten Wochen gegründet werden. Die Partner beabsichtigen, rund 52 Millionen Franken ins neue Kraftwerk zu investieren.

Gemäss einer früheren Mitteilung hat man sich bereits im Vorfeld mit der Fischerei-Pachtvereinigung…