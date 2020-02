«Jodle fägt – by ös im Klub fägts»: dieses Motto leben die Mitglieder des Jodlerklubs Kandersteg gerne aktiv aus. Zeigen, dass sie Spass zusammen haben auch neben dem Pflegen der Tradition – so entstand beim «Gsprächle» nach dem Adventssingen die Idee, den wenig gebrauchten Holzbackofen von Mitglied Peter Lauber mit dem Klub zu nutzen. Schon am Belle-Epoque-Eröffnungssonntag roch es beim «Alpenblick», dem Probelokal, nach knusprigem Holzofenbrot. Der Klub nutzte diese Werbeplattform als Versuch, denn das Projekt «Holzofebrot» möchte auch den äusseren Dorfteil Kanderstegs beleben. So wird jetzt im Februar viermal jeweils dienstags gebacken. Der Backtag wurde so gewählt, weil im Dorfladen Top Shop dann der Gemüsemarkt stattfindet.

REGULA SCHMID, JK KANDERSTEG