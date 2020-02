«The Souls» begeisterten am Sonntag mit ihrem akustischen Auftritt das Publikum in der ausverkauften Badi Lounge. Das exklusive Konzert ohne Strom sorgte für eine einzigartige Stimmung im jeweils sehr intimen Rahmen der «Livingroom-Events». Zu hören gab es nebst den bekanntesten Songs der Band auch einige neue, unveröffentlichte Nummern. So wurde unter anderem verkündet, dass die erste Single sowie ein neues Album schon bald unterwegs sind.

Mit bis zu sechs Männerstimmen sorgten «The Souls» für ein Highlight, das zum Schluss lautstark mit Standig Ovations des Publikums verdankt wurde. «Es war einfach grossartig», freute sich Reto Grossen von Kander Kultur. Ein Zusatzkonzert in diesem Stil sei nicht auszuschliessen.

PRESSEDIENST KANDERKULTUR