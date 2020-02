Seit gestern können in Aeschi die Postgeschäfte im Volg getätigt werden. Neben der Kasse steht neu eine «V-Max Reduced»-Posttheke der neusten Generation. Wer einen Brief oder ein Paket aufgibt oder Einzahlungen erledigt, wird vom Volg-Personal – im Bild Ladenleiterin Ursi Zahler – bedient. Die Post-Dienstleistungen können während den Geschäftsöffnungszeiten montags bis samstags von 6.30 bis 18.30 Uhr und sonntags von 8.00 bis 18.30 Uhr in Anspruch genommen werden.

KATHARINA WITTWER