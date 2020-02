Der dritte Freitag im Februar ist bei den Ludothekfrauen jeweils reserviert. Sie verkaufen seit 16 Jahren ihre Suppe am Stand bei der Apotheke in Adelboden. Für die fast 120 Liter Gerstensuppe werden etwa 20 kg Rüebli, Lauch, Sellerie und Zwiebeln gerüstet. Zwei Frauen sind verantwortlich für die Zubereitung. Die Auswahl an salzigem und süssem Gebäck stammt von weiteren fleissigen Frauen. Aufbau, Abbau und Standbetreuung müssen organisiert werden und Ingrid Spiess ist froh, dass sie auf ihre Helferinnen zählen kann. Dank der Treue und der Unterstützung der Bevölkerung wurde die Suppe in kurzer Zeit an die Frau und den Mann gebracht: Um 12.30 Uhr war ausverkauft. Der Erlös wird zur Anschaffung von neuem Spielmaterial für die Ludothek verwendet.

MONIKA INGOLD