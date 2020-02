Ein vom Himmel gefallener Glitzerstern begleitete die kleinen und grossen Besucher durch die BUBU-Buchstart-Veranstaltung in der Gemeindebibliothek.

Der Hund BUBU, eine Handpuppe, begrüsste die Kinder mit seiner weichen Pfote und freute sich sehr, dass am letzten Dienstag trotz windigen Graupelwetters die Anwesenden den Weg in die Bibliothek auf sich genommen hatten. Nach dem Anfangsritual mit Liedli und Värsli tauchten alle passend zum Wetter und der Jahreszeit in die Geschichte vom kleinen Eisbär ein, welcher am Nordpol zu Hause ist und im Schnee einen Stern gefunden hat. Gespannt lauschten alle, was der kleine Eisbär für Pläne mit dem Stern hat. Er will sein Geschenk schützen und macht dazu eine grosse Schneekugel, um damit seine Eingangstüre zu verbarrikadieren. Die Kinder waren dem…