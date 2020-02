SCHIESSEN Auch 2019 gehörten die Oberländer Schützen zu den Besten im Land und im Kanton. Für ihre Leistungen wurden sie am letzten Freitagabend in Aeschiried geehrt. Referent Daniel Burger zeigte am Anlass auf, wie es noch erfolgreicher geht.

MARCEL MARMET

Schuld an der Platzknappheit im Saal des Restaurants Chemihütte waren die erfolgreichen Schützinnen und Schützen aus dem Berner Oberland, welche für ihre Leistungen im letzten Jahr ausgezeichnet wurden. Dabei gab es richtige Stammgäste – etwa Jean-Marc Cottier aus Blankenburg, welcher an Schweizermeisterschaften regelmässig Medaillen gewinnt. 2019 war es die Goldmedaille liegend mit dem Sturmgewehr 90.

Regelmässiger Gast ist auch Johann Trummer aus Meringen. Er wurde für seine Goldmedaille am Schweizerischen JU+VE-Final mit der…