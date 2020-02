Platz 1 in der Militärkategorie, Platz 3 in der übergeordneten Kategorie: Die Schweizer Militärköche um ihren Frutigländer Chef Sascha Heimann haben in Deutschland ihre Spitzenposition bestätigt.

Das Swiss Armed Forces Culinary Team (SACT) wurde an der Olympiade der Köche zum besten militärischen Team der Welt gekürt. Die acht Milizköche unter der Führung des Reichenbacher Adjutant Unteroffiziers Sascha Heimann haben sich am weltweit grössten Kochwettkampf gegen alle Kontrahenten durchgesetzt. Das präsentierte Fünf-Gänge-Menü beinhaltete kalten und warmen Fingerfood, einen Salat, eine Hauptspeise sowie ein Dessert.

Die internationale Jury hat das Kochnationalteam der Schweizer Armee mit über 90 Punkten eine hervorragende Leistung attestiert und mit der Goldmedaille belohnt. Damit knüpfte…