Dieses Jahr steht das zehnte Swiss Chamber Music Festival (SCMF) an. Es wird klingen und leuchten im kommenden Herbst, wurde an der Mitgliederversammlung des Vereins versprochen.

Von Anfang an fiel an der siebten Mitgliederversammlung auf, was die Struktur des Festivals ausmacht: Der Vorstand präsentierte sich in Vollbesetzung, in ihm ist das Berner Oberland ausgesprochen stark vertreten, und dem Präsidenten Peter Wüthrich ist es wichtig, ein vielfarbiges und engagiertes Team beieinander zu haben. Es ist ein gutes Zeichen, wenn wenige Wahlen anstehen. Einzig Magdalena Schatzmann, Vorstandsmitglied aus dem unteren Simmental, und die beiden Revisoren mussten wiedergewählt werden. Und die beiden formalen Hauptgeschäfte, Rechnung und Budget, wurden mit rückblickendem Stolz – mit einem…