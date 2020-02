Jeweils am letzten Sonntag im Monat findet in Frutigen ein «Open Mic»-Event statt – so auch am vergangenen Sonntag in der Adlerbar des Landhauses Adler. Nach einer improvisierten Jamsession durfte jeder, vom Profi bis zum Newcomer, ein paar Songs zum Besten geben. Abgerundet wurde der gemütliche Nachmittag mit einem einstündigen Konzert der Gastsängerin Fabienne Hostettler. Gespannt lauschten die ZuhörerInnen der ausdrucksstarken Stimme und freuten sich, nebst bekannten Coversongs auch ein paar Eindrücke aus der soeben erschienenen EP zu erhalten.

ANDREA SCHMID, HOTEL LANDHAUS ADLER