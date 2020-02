Im Alphüttli in Adelboden (früher Fonduestübli) herrschte am vergangenen Donnerstag reger Betrieb. Der lokale Käsermeister Manfred Schmid tischte sein reichhaltiges Sortiment an Käsesorten auf, dazu spielten die Schwyzerörgelifründe vom Hohgant lüpfige Volksmusik. Schweizer Abend nennt sich das Ganze und findet einmal pro Monat statt.

Der Gerantin Evelyne Allenbach ist es wichtig, Schweizer Traditionen zu pflegen, so ist auch das Holzchalet mit viel Liebe zum Detail analog einer Alphütte eingerichtet worden. Serviert wird im 80 Personen fassenden Lokal ausschliesslich Fondue in verschiedenen Variationen sowie Raclette.

PRESSEDIENST ALPHÜTTLI