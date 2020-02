Das Restaurant Bad in der Nähe der Gemeindeverwaltung steht zum Verkauf. In den letzten beiden Ausgaben des «Frutiger Anzeigers» war ein entsprechendes Inserat erschienen, in dem ein «grosszügiges Restaurant und Bar mit Terrasse» für 545 000 Franken angeboten wird. Auch der «Berner Oberländer» berichtete über den geplanten Verkauf. Kaum war der Artikel online erschienen, kommentierte auf der Homepage der Zeitung ein Peter Schmid, er habe das Restaurant Bad doch längst gekauft. Der online-Kommentar nannte einen konkreten Kaufpreis und enthielt auch sonst einige Namen und Angaben, die zumindest auf gute Frutiger Ortskenntnisse schliessen liessen.

Nicht wenige Leser waren bei dem Namen des Kommentators hellhörig geworden. Tatsächlich besitzt ein Peter Schmid in Frutigen bereits einige…