Live im tiefen Keller

Der gebürtige Frutiger Trummer gehört seit Jahren zu einem festen Bestandteil der Schweizer Musikszene. Er hat 2011 den hochdotierten Singer- Songwriter Preis der Suisa erhalten und wird von Künstlern wie Stephan Eicher oder Büne Huber hochgelobt. Bevor er für weitere Konzerte etwa nach Windisch, Neuenburg oder Unterseen reist, legt Trummer erst noch einen Stopp im Engstligtal ein.

Bei seinem Auftritt im Adelbodner Hotel Huldi wird er, begleitet nur von einer Gitarre, eine Auswahl seiner liebsten Coverversionen von Dylan bis Waits spielen. Man wird sich am kommenden Samstag wie in einem Pub irgendwo in Irland fühlen.

PRESSEDIENST KANDERKULTUR

Konzert: Samstag, 15. Februar, 21 Uhr, Hotel Huldi Adelboden. Eintritt frei.