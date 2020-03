Letzte Woche präsentierten fünf Personen aus dem Berner Oberland in der Fernsehsendung «Mini Schwiiz, dini Schwiiz» ihren Wohn- und Herzensort. Nach Meiringen, Gadmen und Ringgenberg war am Freitag Aeschi an der Reihe – mit Gastgeberin Fränzi Reichenbach.

KATHARINA WITTWER

«Ich machte nicht gross Werbung, denn ich wusste weder, was genau ausgestrahlt wird, noch, ob das Ganze womöglich langweilig wird», erzählt Fränzi Reichenbach am Tag nach «ihrer» Sendung. Von den vielen positiven Rückmeldungen per SMS, WhatsApp, E-Mail oder Telefon war sie völlig überrascht. Die Anfrage, ob Aeschi bei einer Reihe aus dem Berner Oberland mitmachen würde, war im August 2019 bei Aeschi Tourismus eingegangen. Von dort wurde das Anliegen an Margrit Schenk, Präsidentin der Trachtengruppe, weitergeleitet.…