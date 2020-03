Die Simmentalerin «Gabona» feierte am Sonntag ihren 20. Geburtstag. Zum Gratulieren kam extra Globi von der Engstligenalp vorbei.

MICHAEL SCHINNERLING

Globi brachte Gabona zu ihrem Ehrentag etwas Brot mit. «Mit Brot kann man ihr immer etwas Gutes tun. Wir treffen uns im Sommer jeweils auf der Engstligenalp», kommentierte er. Insgesamt hat Gabona 18 Mal gekalbt, letztmals im November. Milch muss die Simmentalerin nicht mehr geben. «Aufgrund ihres hohen Alters bringen wir Gabona seit drei Sommern mit der Transportbahn zur Alp. Früher marschierte sie locker die 5¼ Stunden von der Talstation bis zur Alp», so Besitzerin Monika Wäfler. «Im Stall hat sie einen Platz ganz am Ende und kann so nach draussen schauen.»

Mit 20 Jahren sei die Kuh extrem alt. Normalerweise erreichten Simmentaler nicht…