Fränzi Reichenbach stellt ihren Wohn- und Herzensort in der TV-Sendung «Mini Schwiiz, dini Schwiiz» vor. Ab dem 16. März werden erst Interlaken, Unterbach, Meiringen und Ringgenberg vorgestellt. Die Sendung über Aeschi folgt am Schluss der Berner Oberländer Woche, nämlich am Freitag, 20. März. Die Ausstrahlung ist jeweils um 18.15 Uhr auf SRF1.

REDAKTION