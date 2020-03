EISHOCKEY Als Spielgemeinschaft EHC Adelboden und Kandersteg traten wiederum acht Nachwuchsmannschaften zu Turnieren und Meisterschaftsspielen an. Das U13-Top-Team schloss die Saison als Tabellenerster ab – die Titelfeier blieb allerdings aus.

BARBARA WILLEN

Eine lange Saison mit weiten Reisen an die Auswärtsspiele fand für das U20-Team ein etwas unschönes Ende. Die Mannschaft von Trainer Marco Gyger startete gut in die Meisterschaft, verlor aber einige Matches gegen stärkere Gegner knapp mit nur einem Tor Unterschied. Viele der Nachwuchsspieler sind in den Kadern der ersten Mannschaften beim EHC Adelboden und EHC Kandersteg zu finden, und die Doppelbelastung zerrte an den Kräften. Dass die Jungs nach dem letztjährigen Aufstieg ins höhere Niveau mit den stärkeren Teams mithalten konnten,…