Vor einigen Tagen reichten 240 Unterzeichner bei der Gemeinde eine Petition ein und brachten ihren Unmut über das Verhalten des Bauverwalters zum Ausdruck. Nun hat der Gemeinderat Stellung genommen.

Der Gemeinderat solle gegen das aus ihrer Sicht inakzeptable Verhalten des Bauverwalters vorgehen und dafür sorgen, dass die Bauverwaltung korrekt geführt wird – so hatte die Kernforderung der Petitionäre gelautet (der «Frutigländer» berichtete). Inzwischen hat der Frutiger Gemeinderat die geäusserten Vorwürfe überprüft und das Ergebnis in einer Medienmitteilung veröffentlicht.

• Die Geschäfte der Bauverwaltung würden unter der Leitung des Bauverwalters aktuell korrekt und nach den gesetzlichen Vorgaben geführt, so der Gemeinderat. Umgereimtheiten habe man nicht festgestellt.

• Die…