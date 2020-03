«Habt ihr eigentlich eigene Murmeltiere?» Diese Frage wird dem Team der puralpina ag häufig gestellt. Künftig wird sie mit «Ja» beantwortet – an der Lötschbergstrasse entsteht momentan eine unterirdische Zuchtstation.

BENJAMIN HALTMEIER

Mehr Personal, grösseres Sortiment, neues Firmengebäude: Die puralpina ag ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Gleichzeitig stieg auch die Nachfrage nach Rohstoffen wie dem begehrten Murmeli-Öl. Damit lag der Gedanke nahe, den Betrieb mit einer eigenen Zucht auszustatten: So könnte man eine gleichbleibende Qualität des Öls für die diversen Hausprodukte gewährleisten und wäre unabhängiger von externen Zulieferern. Ausserdem schüfe man so eine Besucherattraktion, die bestens zu anderen Frutiger Angeboten wie dem Murmelispielplatz beim Frutigresort…