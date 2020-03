Lange wurde mit dem Zürcher Verlag verhandelt, gründlich wurde hoch über dem Lohnerdorf recherchiert. Nun steht der neue Klassikband «Globi auf der Alp» kurz vor seiner Vollendung.

BENJAMIN HALTMEIER

Am 29. Juni 2019 stand Daniel Frick bei der Bergstation der Engstligenalpbahn und beobachtete den Alpaufzug weit unter ihm. Dabei hätte der Globi-Zeichner eigentlich mitwandern sollen. Es ging schliesslich um die Recherche und Dokumentation für das neuen Buch, aber es ging auch darum, seine Erinnerung an den letzten Besuch im Engstligtal vor 20 Jahren aufzufrischen. «Da muss ich mitmachen», hatte sich der Zürcher Illustrator also im Vorfeld der «Züglete» gedacht, aber auch: «Das ist ja ganz schön steil.»

Da der 54-Jährige eine gewisse Höhenangst entwickelt hatte, beschloss er, am Vortag schon…