BERGBAHNEN Die widersprüchlichen Meldungen über den Bergbahnbetrieb während des vergangenen Wochenendes verunsicherte die Bähnler, die Hoteliers und die Feriengäste. Wie es dazu kam und wie es endete.

RETO KOLLER

Vier Bundesräte – mehrere Hiobsbotschaften für die Bergferienorte. Die Pressekonferenz vom letzten Freitagnachmittag um 15.30 Uhr liess die Betreiber der Bergbahnen, Hotels und Restaurants erschauern. Auch der Direktor der Bergbahnen Adelboden, Markus Hostettler, hörte genau hin. «Noch während der Konferenz am TV erreichten mich 34 Anfragen, was nun zu tun sei», erinnert er sich. Aus der Sicht Hostettlers war die Sachlage klar. Er verfügte die Schliessung der Anlagen, wie es auch die Bergbahnen im Wallis und im Bünderland taten. Um 17 Uhr ging ein entsprechendes Mail an alle…