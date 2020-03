Der Traditionsbetrieb von Marcel Rentsch geht in jüngere Hände über. «Japonise Power», wie sich die Garage nennt, wird künftig vom neuen Inhaber Daniel Trachsel geleitet.

MARCEL MARMET

«Wann der richtige Zeitpunkt ist, die Firma in jüngere Hände zu übergeben, lässt sich manchmal schwer entscheiden. Ich bin froh und dankbar, in Daniel Trachsel einen kompetenten Nachfolger gefunden zu haben», betont Marcel Rentsch. Er selbst hatte den Betrieb 1996 von seinem Vater übernommen und Schritt für Schritt ausgebaut. Anfänglich, 1961, war Alfred Rentsch in Mülenen tätig, wo er Motorsägen, Mofas und Fahrzeuge aller Art reparierte. Die bevorzugten Marken waren Volkswagen sowie englische und amerikanische Typen. 1973 wurde der Umzug nach Kien vollzogen und die Toyota Vertretung übernommen. Marcel…