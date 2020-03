MONOSKI Kürzlich gab Christoph Kunz den Rücktritt vom Spitzensport bekannt. Der Frutiger ist seit 20 Jahren auf den Rollstuhl angewiesen. Auf dem Monoski gewann er unter anderem an den Paralympics in Vancouver und Sotschi Edelmetall. Nun blickt der vierfache Vater in eine neue berufliche Zukunft.

KATHARINA WITTWER

Christoph Kunz, der Bauernbub aus Reinisch, war schon als Kind gerne schnell unterwegs. Mittel- und Langstreckenlauf wurden schon früh zu seiner Passion, weswegen er dem Laufclub All Blacks Thun beitrat. Am Gymnasium Hofwil fand er die ideale Ausbildungsstätte, in der er die gymnasiale Ausbildung und den Laufsport kombinieren konnte. Schon damals gab er sich nie mit dem Erreichten zufrieden.

Im Juni 2000 wurde ihm das Tempo zum Verhängnis: Er verunfallte schwer mit dem…