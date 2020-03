«Wir lachen oft zusammen, das hält uns jung», sagt Fritz Wyssen. Mit 83 Jahren ist er der älteste Schauspieler im Ensemble des Seniorentheaters Lyss. Alle zwei Jahre gastiert dieses in Adelboden – so auch am letzten Mittwochnachmittag.

RUTH STETTLER

Regula Teuscher vom Frauenverein Adelboden durfte die zwölfköpfige Truppe aus dem Seeland und theaterfreudige BesucherInnen im Kirchgemeindehaus begrüssen. Die freiwillige Theatergruppe, welche von der Pro Senectute Biel Seeland unterstützt wird, studiert alle zwei Jahre ein neues Stück ein und tritt damit über 20 Mal auf. Für Regisseur Kurt Huber und die Schauspieler bedeutet das Einstudieren jeweils Knochenarbeit. Aus seiner mehrjährigen Erfahrung im Stadttheater weiss er, dass pro Spielminute eine Stunde Probe erforderlich ist. Für das…