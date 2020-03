Die Gemeinde ist derzeit daran, die Vorwürfe gegen ihren Bauverwalter Peter Wenger zu prüfen. Demnächst würden Gespräche mit verschiedenen Gemeinderäten geführt, so die Auskunft von Gemeindeschreiber Peter Grossen. Eine offizielle Stellungnahme soll bis Ende März erfolgen - vorausgesetzt, so Grossen, das Coronavirus durchkreuze diese Pläne nicht.

Am letzten Montag hatten verschiedene Frutiger BürgerInnen eine Petition eingereicht. Darin wurde der Gemeinderat aufgefordert, er möge dafür sorgen, dass die Bauverwaltung wieder korrekt geführt werde. Unterzeichnet wurde das Begehren gemäss Gemeinde von 240 Personen. Einer der Petitionäre hatte am Montag noch von 400 Unterstützern gesprochen, was aber bloss eine grobe Schätzung gewesen sei.

Peter Wenger ist seit Februar 2014 Bauverwalter in…