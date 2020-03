Corona-Situation Adelboden

Aufgrund der ausserordentlichen Lage und unter Berücksichtigung der Vorgaben von Bund und Kanton ist die Gemeinde Adelboden bestrebt, die Bevölkerung über die aktuellen Einschränkungen und Massnahmen auf Gemeindeebene auf dem Laufenden zu halten. Der aktuelle Stand kann über die Webseite (www.3715.ch/de/aktuell/ news/news-details/informationencoronavirus) sowie über die App «My Local Services» abgerufen werden. Zudem erfolgte in der Woche 13 eine Publikation im «Frutiger Anzeiger», und am Donnerstag traf ein Flugblatt in allen Haushalten ein. An die ältere Bevölkerung (65-jährig und älter) wurde in der Woche 12 ein Infoschreiben per Post versandt, damit sie Hilfe bei der Bewältigung des Alltags finden kann. Folgende (Hilfs-)Angebote bestehen aktuell in unserer…