Schulraumerweiterung Widi kommt nochmals vors Volk

Am 19. Mai 2019 hatten die Stimmberechtigten an der Urne für den Anbau und die Sanierung des Altbaus in der Schulanlage Widi einen Kredit von 5,85 Millionen Franken bewilligt. Dieser Kredit wurde gestützt auf ein Vorprojekt beantragt. Während des laufenden Submissionsverfahrens zeigte sich jedoch, dass einige auf einen späteren Zeitpunkt geplante Sanierungen vorgezogen werden müssen. Dies unter anderem deshalb, weil der Anbau mit dem Altbau verbunden werden soll. Konkret handelt es sich um sanitäre Anlagen, die Sauberwasserzufuhr sowie die elektrischen Installationen im Altbau. Dadurch erhöht sich der ursprüngliche Kredit auf 6,55 Millionen Franken. Das Bauprojekt bleibt grundsätzlich unverändert und entspricht nach wie vor dem…