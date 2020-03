BEHÖRDEN In Krisensituationen sind Gemeindeverwaltungen oft die erste Anlaufstelle für BürgerInnen. Wie nehmen sie diese Rolle wahr in Zeiten, in denen man Distanz wahren soll? Die Frutigländer Gemeinden im Überblick – Stand Donnerstagnachmittag.

Frutigen

Seit gestern Donnerstag sind die Schalter der Gemeindeverwaltung nur noch kontrolliert und nach vorheriger Anmeldung offen. Im Parterre des «Rüggerhaus» (Vordorfgasse 1, wo auch die ZSO Niesen einquartiert ist) wird nur noch ein Schalter in einem geschützten Bereich (mit Glasschutz) bedient. Der Zugang ist so signalisiert, dass Bürger-Innen, die auf die Gemeindeverwaltung kommen, während der normalen Öffnungszeiten dorthin umgeleitet werden.

Der Regionale Sozialdienst empfängt die Besucher nach Voranmeldung am Schalter (mit Glasschutz) an…