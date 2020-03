Die 16. Ausführung der SLF-Comedy vom vergangenen Samstagabend war trotz – oder vielleicht gerade wegen – des Coronavirus ein voller Erfolg. Die Veranstaltung war mit rund 250 BesucherInnen praktisch ausverkauft.

KEREM S. MAURER

«Waren Sie in den letzten 14 Tagen in Asien oder Italien?», wurden die Gäste am Eingang zur SLF-Comedy in Reichenbach gefragt. Bei einer negativen Antwort durfte man rein, bei einem Ja hätte man der Veranstaltung fernbleiben müssen. Doch dazu ist es nicht gekommen. Nein, das war nicht der erste Gag des Abends, sondern die strikte Einhaltung der Auflagen des Kantons, will man eine Veranstaltung in Zeiten des coronavirusbedingten, bundesweiten Veranstaltungsverbots für Grossanlässe durchführen. «Wir sind dank des Sitzplatzplanes in der Lage, nachträglich von jedem…