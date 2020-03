Swiss-Ski hat die Stelle des Nordisch-Direktors neu besetzt. Per sofort übernimmt der langjährige Langlauf-Disziplinenchef Hippolyt Kempf die strategische Verantwortung in den Sportarten Langlauf, Nordische Kombination, Skispringen und Biathlon. Der 54-Jährige bleibt weiterhin in reduziertem Umfang für das Bundesamt für Sport (BASPO) in den Bereichen Innovation und Wissenschaft tätig. Bevor er 2005 ins BASPO wechselte, war Kempf schon einmal für ein Jahr als Chef aller nordischen Sparten für Swiss-Ski tätig gewesen. Er ist Mitglied des Skiclubs Kandersteg.

