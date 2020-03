Der Tourismusverein hat für 2020 einen Verlust von fast 77 000 Franken budgetiert. Damit kann aber eine Altlast bereinigt werden. Und der lokale Tourismus hat auch noch etwas davon.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

2012 wurde an einer Gemeindeversammlung eine Erhöhung der Tourismusförderungsabgabe (TFA) beschlossen. Kandersteg Tourismus (KT) als Inkassostelle verrechnete diese ab 2015 gültige Erhöhung jedoch nicht. Somit fehlen für die Jahre 2015–2017 total 36 000 Franken, die nicht an die Gemeinde als TFA-Verantwortliche flossen. Weitere 12 000 Franken fehlen aus dem Jahr 2018, als die Destination TALK die Inkassoaufgabe vom Tourismusverein übernahm. Nach diesem Wechsel wurde das Versäumnis bemerkt. Was jetzt?

An der KT-Hauptversammlung letzten Donnerstag wurde reiner Tisch gemacht. Die Gemeinde…