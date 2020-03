Gleich zwei Mal vermochte Peter von Känel Ende letzter Woche die Badi Lounge zu füllen. An den «Vortragsstubeten» zeigte der Bergführer atemberaubende Fotos und Filme von seinen Klettertouren.

KATHARINA WITTWER

In jungen Jahren war Peter von Känel vor allem in der Luft unterwegs. Der Frutiger war Mitglied der Gleitschirm-Nationalmannschaft und bestritt Wettkämpfe rund um den Globus. Nach der Geburt des ersten Kindes hängte er diesen Wettkampfsport an den Nagel. Stattdessen suchte er den hautnahen Kontakt mit Fels, Eis und Schnee. Das Bergführerpatent erlangte der Ingenieur so erst als 40-Jähriger.

Faszination Doldenhorn

«Wir leben hier im Paradies, die herrliche Bergwelt liegt direkt vor unserer Haustüre», schwärmte von Känel am Vortrag. Darum ist er vor allem im Kandertal und in der…