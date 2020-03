Seit letztem Donnerstag können KMU die Überbrückungskredite des Bundes in Anspruch nehmen. In die Vergabe eingebunden sind auch die Raiffeisenbank Frutigland und die Spar- und Leihkasse Frutigen AG. Raiffeisenbankleiter Dominik Schärz und SLF-Direktor Daniel Schneiter geben Auskunft, wie das Kreditprogramm bei ihnen angelaufen ist.

MARK POLLMEIER

Wenn es wirklich sein muss, kann es in diesem sonst so durchregulierten Land erstaunlich schnell gehen. Gerade einmal zehn Tage brauchte der Bund, um zusammen mit den Banken das grösste Liquiditätsprogramm der Schweizer Wirtschaftsgeschichte aufzugleisen. «Das ist nur bei uns möglich», sagte Finanzminister Ueli Maurer mit ein bisschen Stolz in der Stimme.

Tatsächlich ist die Einbindung der Banken eine wichtige Voraussetzung, um das…