INTERVIEW In der Corona-Krise arbeiten mehrere Gremien aus Bund, Kantonen und Gemeinden zusammen. Wie funktioniert dieses Räderwerk? Der «Frutigländer» sprach mit Hanspeter «Kili» Burri, der regionale Krisenstäbe ausbildete und ein Vierteljahrhundert lang einem solchen angehörte.

Hanspeter Burri, hat Sie der Ausbruch der Corona-Pandemie überrascht?

Persönlich habe ich mit der Ankunft der Pandemie in Europa gerechnet, wobei mich die Geschwindigkeit der Ausbreitung schon überraschte. Diese Einschätzung hat jedoch weniger mit meiner früheren beruflichen Tätigkeit als mit einem familiären Ereignis zu tun. Einer unserer Söhne, der sich beruflich mehrmals pro Jahr in China aufhält, kam am 26. Januar krank zurück. Er musste sich in Deyang, einer Stadt, die knapp zwei Flugstunden von Wuhan…