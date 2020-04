INTERNES Wie sieht eigentlich der Osterhase genau aus? Klein und braun? Oder doch gross und bunt? Kleine Nachwuchsmaler, die die Antwort kennen, sollten bald zum Pinsel greifen. Die Redaktion sucht nämlich die besten Hasenbilder für die Osterausgabe vom nächsten Donnerstag. Auch die Eltern tragen ihren Teil zum Wettbewerb bei: Sie können die Werke fotografieren und uns bis nächsten Dienstagabend per E-Mail an redaktion@frutiglaender.ch zukommen lassen. Die Dateigrösse sollte dabei nicht unter einem MB liegen, damit die Bilder in der Zeitung voll zur Geltung kommen. Na denn: frohes Schaffen!

RED