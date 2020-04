SERIE TEIL 1 Der Kletterklub Bergfalken schrieb in den 1970er- und 80er-Jahren Geschichte. Bekannte Alpinisten aus dem Frutigland gründeten einen Verein für Extrem-Bergsteiger, um gemeinsam zu grossen Touren aufzubrechen.

YVONNE SCHMOKER

Vor mehr als 50 Jahren konnten sich Alpinisten in einer Notsituation nicht einfach mit der «Rega App» orten lassen und auf das Brummen eines Helikopters hoffen. Das bewegte den innovativen Reichenbacher Bergsteiger Gerd Siedhoff, einen Verein zu gründen, in dem nebst gemeinsamen extremalpinistischen Unternehmungen auch die Hilfeleistung in einer Notsituation sichergestellt werden sollte. Mit seinen Kletterfreunden erarbeitete er minutiös Statuten, die folgendermassen Zweck und Ziel des Vereins formulieren: «Wir bilden einen eng kameradschaftlichen…