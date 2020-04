Am 20. September soll erstmals seit Jahren wieder eine Berner Alpkäsemeisterschaft in der Region stattfinden. Als Austragungsort für die CasAlp-Veranstaltung ist die Widihalle in Frutigen vorgesehen.

Trotz der Corona-Krise plant das Organisationskomitee aktiv weiter. Seit dem Ausbruch der Pandemie hat sich das Gremium in zwei Telefonkonferenzen ausgetauscht – eine «etwas ungewöhnliche und technisch herausfordernde Situation», wie OK-Präsident Ernst Wandfluh anmerkt. Aktuell arbeite man an den Programmflyern für die 22. Austragung der kantonalen Alpkäsemeisterschaft, und zwar unabhängig von Corona. «Zurzeit ist die Lage noch viel zu ungewiss, um die Veranstaltung einfach abzusagen», findet Wandfluh. Das könne man immer noch tun, wenn sich eine massgebliche Verlängerung des…