Für Bergwanderungen ist es noch zu früh

Auch wenn in tieferen Lagen die Obstbäume blühen, die Temperaturen in sommerliche Höhen klettern und viele Leute wegen der Corona-Krise zu Hause bleiben müssen: Es ist davon abzuraten, auf Tourenski oder Schusters Rappen in die Berge zu gehen. Viele Wanderwege sind weder geräumt noch instand gestellt. Noch besteht die Gefahr, an schattigen Hängen auf Schneefeldern oder eisigen Stellen auszurutschen.

TEXT REDAKTION / BILD KATHARINA WITTWER