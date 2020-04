Viele Menschen geraten wegen des Coronavirus in finanzielle Not. Am 25. April wird Helene Ogi mit Barbara Imholz aus Rumisberg einen 80 km langen Spendenlauf mit 4770 Höhenmetern absolvieren.

MICHAEL SCHINNERLING

«Es berührte mich sehr, als ich erfuhr, wie Leute in Not geraten sind. Das kann doch nicht sein», erzählt Helene Ogi. Der Zufall spielte der Frutigerin in die Hände. Mit Barbara Imholz war sie am «Leifers Trail» (81 km und 4400 m) in Italien angemeldet. «Da dieser abgesagt wurde, kam uns die Idee, den Lauf in Frutigen 1:1 durchzuführen.»

Ogi und Imholz kennen sich schon seit vielen Jahren von Wettkämpfen und gemeinsamen Trainings. Nun laufen sie direkt vor der Haustür los für Leute, die in finanzieller Not sind. «So können wir mit unserem Sport etwas Gutes tun», findet Ogi.…