Die Zahl der Arbeitslosen im Kanton Bern ist im März um 1471 Personen auf 12649 gestiegen. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich dadurch von 2,0 auf 2,2 Prozent. Diese starke Zunahme ist aussergewöhnlich – normalerweise sinkt die Arbeitslosigkeit im März saisonal bedingt.

Wie zu erwarten war: Die Corona-Krise führte praktisch in der gesamten Wirtschaft zu steigenden Arbeitslosenzahlen. Besonders betroffen waren diejenigen Branchen, die ihren Betrieb ganz einstellen mussten, allen voran das Gastgewerbe (+510 Personen). Bereinigt um die saisonalen Einflüsse nahm die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat deutlich zu. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote stieg von 1,8 auf 2,1 Prozent.

In allen Verwaltungskreisen des Kantons Bern nahm die Arbeitslosigkeit deutlich zu, am stärksten in den…