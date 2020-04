Distanzlernen, Homeoffice, TV-Streaming: Die Corona-Krise wird auch als Kommunikationsphänomen in die Geschichtsbücher eingehen. Ein besonderes Kapitel dürften dabei die sozialen Medien einnehmen, die das Virus auf ganz eigene Art verbreiteten – und damit bewiesen, wie eng digital und analog inzwischen verflochten sind.

MARK POLLMEIER

Als am 11. September 2001 in New York die Türme des World Trade Centers einstürzten, liess sich das, was wir heute Soziale Medien nennen, allenfalls erahnen. Wer damals nicht atemlos vor dem Fernseher sass, wurde vielleicht von Freunden via SMS informiert. Und SMS hiess: nur Text, 160 Zeichen, mühsam eingetippt. Das mobile Internet steckte noch in den Kinderschuhen, Facebook sollte erst zwei Jahre später erfunden werden, die ersten Smartphones im Jahr 2007.…