Viele JodlerInnen – darunter sicher auch einige Formationen aus dem Frutigland – hatten sich auf das Wochenende vom 26. bis 28. Juni gefreut. In dieser Zeit hätte eigentlich das 31. Eidgenössische Jodlerfest in Basel stattfinden sollen. Wie das Organisationskomitee jedoch am Freitag mitteilte, wird der Grossanlass infolge der Corona-Krise um ein Jahr verschoben. Demnach soll er vom 25. bis 27. Juni 2021 durchgeführt werden. Das Basler OK und der Zentralvorstand des Eidgenössischen Jodlerverbandes (EJV) haben die Verschiebung in den Sommer 2021 gemeinsam beschlossen.

Der neue Termin wird möglich, weil ein Grossteil der Sponsoren die weitere Unterstützung zugesagt hat und weil der Eidgenössische Jodlerverband gleichzeitig die Verschiebung der für 2021 geplanten Unterverbands-Jodlerfeste in…